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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:50 ص
صدى البلد
توك شو
عرضت الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة: 32 درجة.
المنصورة: 32 درجة.
الإسكندرية: 30 درجة.
مطروح: 29 درجة.
بورسعيد: 29 درجة.
طنطا: 31 درجة.
وادي النطرون: 32 درجة.
الغردقة: 32 درجة.
المنيا:33 درجة.
قنا: 34 درجة.
سوهاج: 34 درجة.
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