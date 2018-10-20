تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

عرضت الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة: 32 درجة.

المنصورة: 32 درجة.

الإسكندرية: 30 درجة.

مطروح: 29 درجة.

بورسعيد: 29 درجة.

طنطا: 31 درجة.

وادي النطرون: 32 درجة.

الغردقة: 32 درجة.

المنيا:33 درجة.

قنا: 34 درجة.

سوهاج: 34 درجة.

