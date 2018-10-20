تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

عرضت الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة: 32 درجة.
المنصورة: 32 درجة.
الإسكندرية: 30 درجة.
مطروح: 29 درجة.
بورسعيد: 29 درجة.
طنطا: 31 درجة.
وادي النطرون: 32 درجة.
الغردقة: 32 درجة.
المنيا:33 درجة.
قنا: 34 درجة.
سوهاج: 34 درجة.
القاهرة: 32 درجة.
المنصورة: 32 درجة.
الإسكندرية: 30 درجة.
مطروح: 29 درجة.
بورسعيد: 29 درجة.
طنطا: 31 درجة.
وادي النطرون: 32 درجة.
الغردقة: 32 درجة.
المنيا:33 درجة.
قنا: 34 درجة.
سوهاج: 34 درجة.