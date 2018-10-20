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محافظات

مياه القليوبية تطالب أهالى شبرا الخيمة بفتح الصنابير للتخلص من العكارة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
طالب المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية المواطنين بمدينة شبرا الخيمة، بضرورة ترك مياه الشرب مفتوحة حتى انتهاء العكارة الموجودة بالمياه، بسبب أعمال ربط الخطوط ولن يتم المحاسبة على تكلفة تلك المياه.

وقال مجاهد إنه تم إعادة ضخ المياه إلى شبرا الخيمة بعد انتهاء أعمال ربط الشبكة الجديدة بالشبكة القديمة بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة لتحسين الخدمة والقضاء على شكاوى انقطاع وضعف المياه.

وأكد رئيس شركة المياه عودة المياه تدريجيا للمناطق التي تأثرت بعمليات الربط، كما وجه باستمرار أعمال توزيع مياه الشرب بسيارات المياه التابعة للشركة في المناطق التي بها شكاوى من انقطاع المياه لحين الانتهاء من المشكلة نهائيا.
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مياه القليوبية تطالب أهالى شبرا الخيمة بفتح الصنابير للتخلص من العكارة

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