عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

بإعلانها تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قطعت المملكة العربية السعودية، الطريق على مزايدات جديدة في حادثة الاختفاء التي شغلت الرأي العام العالمي على مدار شهر فائت، وأفشلت صراعات جانبية بين أطراف دولية أرادت أن تتخذ من القضية مدخلًا لتحقيق أهداف إقليمية ومطامع سياسية.





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النيابة العامة السعودية، قالت في بيان رسمي لها، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها في موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته - رحمه الله -.