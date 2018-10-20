عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

بإعلانها تفاصيل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قطعت المملكة العربية السعودية، الطريق على مزايدات جديدة في حادثة الاختفاء التي شغلت الرأي العام العالمي على مدار شهر فائت، وأفشلت صراعات جانبية بين أطراف دولية أرادت أن تتخذ من القضية مدخلًا لتحقيق أهداف إقليمية ومطامع سياسية.
الإعلان الرسمي
النيابة العامة السعودية، قالت في بيان رسمي لها، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها في موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته - رحمه الله -.
وأكدت النيابة العامة، أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
إعفاءات استخباراتية
على أثر إعلان مقتل الصحفي السعودي في القنصلية بأنقرة، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، أمرًا ملكيًا بإعفاء قيادات استخباراتية من منصابهم.
الإعفاءات الملكية وفقًا لوكالة الأنباء السعودية شملت إنهاء خدمة مدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي، وإنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع.
وشمل الأمر الملكي، إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشئون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ونائب رئيس الاستخبارات، أحمد عسيري.
السعودية وتركيا
التقارب بين الجانبين أو العمل المشترك لم يكن متوقعًا في يوم ما، لكن اتصالًا هاتفيًا جمع بين الملك سلمان وأردوغان، كان بمثابة نصف الطريق للوصول إلى الحقيقة، حيث أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاتصال الهاتفي جاء للتباحث حول قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن شكر المملكة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، في قضية وفاة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسئول بالوزارة، قوله: "حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".
ردود أفعال دولية
الولايات المتحدة الأمريكية التي تابعت القضية عن كثب ودفعت كثيرًا نحو استبيان الحقيقة حولها، على خلفية عمل الصحفي المقتول في مؤسسات صحفية أمريكية، كانت أول المبادرين بالرد من خلال بيان أعلنه البيت الأبيض صباح اليوم.
البيت الأبيض قال: "تابعنا بيان السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية خاشقجي، وسنواصل متابعة التحقيقات على المستوى الدولي"، وأضاف البيان: "ندعو لتحقيق العدالة بشكل سريع وشفاف في مقتل خاشقجي".
وعاد ترامب ليدعم خطوات السعودية نحو التحقيق مع الموقوفين، حيث نقلت قناة "العربية" عن ترامب قوله: "الإعلان السعودي عن خاشقجي خطوة جيدة وكبيرة، والتفسير السعودي عما جرى ذو مصداقية".
وأضاف: "ما حدث مع خاشقجي أمر غير مقبول، ونحن نثق بالتفسير السعودي".