ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رشا مجدي تهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي الإيطالية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:33 ص
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
كـريـم الـخـطيب
هنأت الإعلامية رشا مجدي، رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، لفوزه بجائزة نجمة العطاء الاجتماعي 2018، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار الذي فاز بجائزة الآثار على اكتشافاته الأثرية.

وقالت «مجدي» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن منظمة الثقافة والتضامن من أكبر المنظمات الاجتماعية في إيطاليا، يحضر فيها عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال.

وأوضحت «مجدي» أن مصر لأول مرة تحصل على هذه الجائزة، مما يدل على الاهتمام الإعلامي بالأعمال التى تركز على العطاء والآثار.
loading...

ترشيحاتنا

رشا مجدي تهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي الإيطالية

مياه القليوبية تطالب أهالى شبرا الخيمة بفتح الصنابير للتخلص من العكارة

اجتماع طارئ لأركان الجيش الإسرائيلي بشأن غزة

ترامب: نثق في التفسير السعودي حول مقتل خاشقجي

محمد رمضان وبوسي يشعلان ختام زفاف شيماء سيف.. صور

السيطرة على حريق نشب بمزرعة ماشية بالبحيرة

بعد إلغاء تراخيص الكتب الخارجية.. الإعلان عن بيع دليل ولي الأمر في المكتبات بموافقة الوزارة.. ووزير التعليم: شراؤه ليس إجباريا

ريال مدريد يواجه ليفانتي بحثا عن استعادة الثقة بالدوري الإسباني .. اليوم

أول تعليق من سعود القحطاني بعد عزله على خلفية مقتل خاشقجي

طعن فرد شرطة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بعد مطاردة مثيرة

هل يعتبر تقويم الأسنان تبديل لخلق الله ... علي جمعة يجيب

مصرع سيدتين وإصابة طفل بحادث عبور سير بصحراوي النوبارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

فيديو

رشا مجدي: وسائل الإعلام تبرز فوز أبوالعينين وحواس بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا
هدوء في الحركة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية
أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو
شاهد.. تمارين رياضية بسيطة لكبار السن
رشا مجدي تهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي الإيطالية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟