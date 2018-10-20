رشا مجدي تهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي الإيطالية

هنأت الإعلامية رشا مجدي، رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، لفوزه بجائزة نجمة العطاء الاجتماعي 2018، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار الذي فاز بجائزة الآثار على اكتشافاته الأثرية.



وقالت «مجدي» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن منظمة الثقافة والتضامن من أكبر المنظمات الاجتماعية في إيطاليا، يحضر فيها عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال.



وأوضحت «مجدي» أن مصر لأول مرة تحصل على هذه الجائزة، مما يدل على الاهتمام الإعلامي بالأعمال التى تركز على العطاء والآثار.

