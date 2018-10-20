وزارة المالية: 6.4 مليار جنيه إتاحات عاجلة للسلع التموينية والسكك الحديدية والتأمين الصحي

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 6.4 مليار جنيه عن شهر سبتمبر 2018 لهيئة السلع التموينية والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام وجهات أخرى.





تضمنت الاتاحات مبلغ 4 مليارات و500 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر سبتمبر 2018.





وقد تم اتاحة مبلغ 861 مليونا و500 ألف جنيه لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أدوية ومشتقات الدم، كما تم إتاحة مبلغ 61 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر سبتمبر 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي.





وشملت الاتاحات أيضًا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر سبتمبر 2018، كما تم إتاحة 2 مليون و600 ألف جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر سبتمبر 2018، بالإضافة إلى إتاحة 535 مليونا و77 ألف جنيه للتعاقد مع كبار دور النشر والموسوعات والقنوات العلمية الثقافية والدولية للاستفادة من المحتوى العلمي الذي تقدمه المجالس التخصصية التابعة للدولة، بالإضافة إلى اتاحة مبلغ 98 مليونا و500 ألف جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر سبتمبر 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62 مليونا و500 ألف جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر سبتمبر 2018 لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.



