ضبط عاطل تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمحكمة شبرا الخيمة

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة داخل محكمة شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بتعدد البلاغات من المواطنين رواد المحكمة بسرقة هواتفهم المحمولة من قبل أحد الأشخاص عن طريق المغافلة.



وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين أعد له وتم ضبط المتهم أثناء قيامه بسرقة إحدى السيدات وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتبين قيامه بسرقة العديد من الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة داخل محكمة شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

