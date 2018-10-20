اجتماع طارئ لأركان الجيش الإسرائيلي بشأن غزة

ذكرت القناة العاشرة العبرية، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، جادي أيزنكوت، أجرى اجتماع طارئ بحضور قائد المنطقة الجنوبية وقائد فرقة غزة، لمتابعة الأحداث على حدود قطاع غزة.



وقالت القناة إن آلاف المتظاهرين تجمعوا أمس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في حين أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم إصابتين في حالة خطرة.



وبحسب القناة العبرية، أعرب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، عن أمله من جميع الأطراف، التصرف بضبط النفس على حدود القطاع.



وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن طائرة حربية تابعة له، استهدفت خلية أطلقت بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة.