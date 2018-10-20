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اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 20 أكتوبر 2018

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم، السبت، 20 أكتوبر 2018، فسجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 17.8482 جنيه للشراء، و17.9753 جنيه للبيع، بينما سجل بمصرف أبوظبي أعلى سعر بنحو 17.8982 جنيه للشراء، و17.9653 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك "عودة، المصري الخليجي، قناة السويس، البركة، التعمير والإسكان" 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك: "مصر إيران للتنمية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي" 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وفي بنوك: "الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري الدولي، الإسكندرية، بلوم مصر، المصرف المتحد، الأهلي اليوناني بمصر، بركة" 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع".

ووصل سعر الصرف في بنوك: "العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات" 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وسجل في بنك القاهرة 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وبنك مصر 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وفي بنكي: "الأهلي المصري، والزراعي المصري" 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
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