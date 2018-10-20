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محافظات

هنجملها بإيدينا.. مبادرة شبابية لتجميل القناطر الخيرية ..صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أطلق شباب مدينة القناطر الخيرية مبادرة "هنجملها بإيدينا" وذلك لتجميل المدينة ونظافتها بمشاركة الشباب والفتيات ومجموعة شباب جمعية سنابل الخير وشباب مركز شباب أجهور الصغري.

وقال رجب عبد الرازق النقيدي رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية إن المبادرة بدأت أعمالها بمنطقة التقسيم السياحي وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة القناطر الخيرية حيث شارك الشباب فى أعمال النظافة ورفع الأتربة وتجميل الميادين العامة.

وأكد رئيس المدينة أهمية المشاركة المجتمعية للشباب وطلاب المدارس والجامعات فى أعمال النظافة والإنارة وذلك لنشر روح العمل الجماعي بين الشباب مضيفا أن المبادرة ستنطلق بعدد كبير من مناطق مدينة القناطر ثم يتم تعميمها على مستوى المركز.
هنجملها بإيدينا.. مبادرة شبابية لتجميل القناطر الخيرية ..صور
هنجملها بإيدينا.. مبادرة شبابية لتجميل القناطر الخيرية ..صور
هنجملها بإيدينا.. مبادرة شبابية لتجميل القناطر الخيرية ..صور
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