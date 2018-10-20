شويجو: دحر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بفضل روسيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم (السبت) إن تنظيم "داعش" الإرهابي هُزم في العمليات العسكرية التي نُفذت ضده على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بفضل روسيا.



ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى شويجو قوله في اجتماع لوزرء دفاع دول رابطة الآسيان في سنغافورة "خلال العمليات تم القضاء على 87500 مسلح وتم تحرير 95% من الأراضي السورية".



وأضاف "تم تحرير مناطق سكنية رئيسية وأعيدت الاتصالات الرئيسية إليها وتسيطر القوات المسلحة السورية الآن على أراض يعيش فيها 90% من السكان".

