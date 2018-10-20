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رياضة

الاتحاد السكندري يستضيف بتروجيت فى الدوري الممتاز .. اليوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:53 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى، على ملعب الإسكندرية، فى تمام السابعة مساء اليوم "السبت" منافسه بتروجيت، فى إطار منافسات الجولة الحادي عشر من الدورى الممتاز .

ويدخل زعيم الثغر اللقاء منتشيًا بآخر انتصاراته فى البطولة على حساب النادى الأهلى، ويأمل فى حصد النقاط الثلاث للدخول بالمربع الذهبى، حيث يحتل المركز السابع بـ14 نقطة، كما يبحث الفريق البترولي عن فوزه الثانى، وتحسين ترتيبه بالبطولة، حيث يأتى بالمركز الـ15 بتسع نقاط.

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