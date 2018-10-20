أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو

أهدى الفنان نادر أبو الليف، أغنية للهضبة عمرو دياب تحت عنوان "عارفة"، موضحًا قصة الأغنية، قائلًا: "أن فكرتها تكمن في كونه يحب فتاة ومهما قدم لها من أغاني وجدها تستمع إلى أغاني الهضبة، فقام بتأليف أغنية تتكون من أسماء أغاني عمرو دياب".





وأوضح "أبو الليف"، في لقاء خاص لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"، صباح اليوم السبت، مقطع من الاغنية وهي "تملي معاك وليلي نهاري مستنيك تكون جنبي وقصاد عيني علمني هواك اقول انا ليك و اكون عايش ومش عايش وتحييني عارفه بتموتي في عمرو دياب".



