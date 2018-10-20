ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:01 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أهدى الفنان نادر أبو الليف، أغنية للهضبة عمرو دياب تحت عنوان "عارفة"، موضحًا قصة الأغنية، قائلًا: "أن فكرتها تكمن في كونه يحب فتاة ومهما قدم لها من أغاني وجدها تستمع إلى أغاني الهضبة، فقام بتأليف أغنية تتكون من أسماء أغاني عمرو دياب".

وأوضح "أبو الليف"، في لقاء خاص لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "أكسترا نيوز"، صباح اليوم السبت، مقطع من الاغنية وهي "تملي معاك وليلي نهاري مستنيك تكون جنبي وقصاد عيني علمني هواك اقول انا ليك و اكون عايش ومش عايش وتحييني عارفه بتموتي في عمرو دياب".

وأضاف الفنان نادر أبو الليف أن كلمات ولحن أغنية عارفة للكاتب هشام صادق وتوزيع صادق عادل صادق، منوهًا عن مهاجمته للنساء في بعض اغاني الالبوم الجديد "الستات نعمة واحنا منقدرش نعيش من غيركو، وبعض اغاني الالبوم مناغشة لهن".
loading...

ترشيحاتنا

مع انتهاء الصيف تخلصي من إسمرار الوجه بـ5 جنيهات فقط

صحيفة إسرائيلية: غزة ستتحول لحمامات دماء في هذه الحالة

السيطرة على حريق نشب بمزرعة ماشية بالبحيرة

شاهد .. مدرسة روضة تسحل طالبًا على الأرض لسوء تصرفه

مصرع سيدتين وإصابة طفل بحادث عبور سير بصحراوي النوبارية

محمد رمضان وبوسي يشعلان ختام زفاف شيماء سيف.. صور

ليفربول بقيادة محمد صلاح يبحث عن استعادة الثقة أمام هدرسفيلد صبحي بالبريميرليج.. اليوم

ترامب: نثق في التفسير السعودي حول مقتل خاشقجي

حبس خادمة سرقت أموالا من شقة مخدومها بمدينة نصر

آسر يس يروج للسياحة في مصر

محمد رشاد يدخل القفص الذهبي اليوم

برشلونة يخوض مواجهة صعبة أمام إشبيلية بالليجا.. الليلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

شيماء سيف بإطلالة السندريلا في حفل زفافها.. صور

فيديو

رشا مجدي: وسائل الإعلام تبرز فوز أبوالعينين وحواس بجائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا
هدوء في الحركة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية
أبو الليف يهدي أغنية للهضبة عمرو دياب لهذا السبب.. فيديو
شاهد.. تمارين رياضية بسيطة لكبار السن
رشا مجدي تهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي الإيطالية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟

هل توافق على قصر المدن الجامعية على الطلاب غير القادرين ؟