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أخبار العالم

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صيادين فلسطينيين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأفاد أحد الصيادين بأن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين الشقيقين كريم ومحمد وحيد أبو حسان، وصادرت قاربهما أثناء عملهما بالصيد على بعد 3 أميال في بحر منطقة السودانية، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا استهداف الصيادين بإطلاق النار عليهم ومصادرة قواربهم واعتقالهم.

في سياق متصل، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم السبت، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية عزون شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت القنابل الغازية والصوت وسط بلدة عزون، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد المواطنين وعبثت بمحتوياته.

وتنتشر قوات الاحتلال في أطراف بلدة عزون وحقول الزيتون المحاذية للشارع الرئيسي، ومحيط جسر كفر لاقف القريب من المدخل الشمالي.
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