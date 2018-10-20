إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم ببني سويف

أصيب 5 أشخاص، اليوم "السبت"، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق بني سويف - الفيوم الجديد أمام قرية الجرايعة التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.



تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف - الفيوم الجديد، والذي وجه بسرعة نقل المصابين لتلقى العلاج اللازم.



وهرعت سيارتي إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف لمحل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر المركزي وهم "محمد ناصر عيد" 25 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وإسلام نادي سيد 26 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، ومحمود سيد محمود 32 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالكتف الأيسر، عمر فتحي عبد الغني 25 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساعد الأيمن، خالد سيد محمد 23 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم".



وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.