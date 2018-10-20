ترامب: نعتزم طرح أسئلة على مسئولي السعودية بشأن قضية خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تعتزم طرح أسئلة على المسئولين السعوديين فيما يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي.





وقال موقع "سي.إن.إن" إن ترامب، وصف إعلان المملكة العربية السعودية عن وفاة خاشقجي بأنه يعتبر "أول خطوة كبيرة".





وأشار ترامب إلى أن إدارته ما زالت تدرس القضية ولم تنته بعد، مضيفًا أن "الوقت ما زال مبكرًا" من أجل التوصل إلى نتيجة.





وحول إعلان السعودية وفاة خاشقجي قال ترامب: "سنطرح بعض الأسئلة على السعوديين.. نعمل مع الكونجرس في هذا الخصوص".





ولفت إلى أن إدارته ستعلن قرارها النهائي عقب التحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



