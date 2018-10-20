شريهان تبهر جمهورها بجمالها في حفل زفاف شيماء سيف

شاركت المذيعة ناردين فرج جمهورها، بنشر صورة تجمعها بالفنانة شريهان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال تواجدها بحفل زفاف شيماء سيف، وعلقت ناردين على الصورة بقولها: "حب كبير".



شهد الحفل وصلة رقص للفنانات وفاء عامر وروجينا وعزة مجاهد وريم البارودي، بحضور المنتج هشام جمال وحسن الرداد وإيمي سمير غانم والإعلامي رامي رضوان وحرمه دنيا سمير غانم.



