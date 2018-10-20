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المركز الإعلامي للأزهر يوثق زيارة شيخ الأزهر إلى أوزبكستان.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:47 ص
شيخ الأزهر أثناء
شيخ الأزهر أثناء زيارته الى أوزبكستان
محمد شحتة
نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد أهم محطات زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ أكتوبر.

وشهدت زيارة شيخ الأزهر إلى أوزبكستان زخمًا كبيرًا، حيث عقد فضيلته سلسلة لقاءات، شملت: رئيس الجمهورية "شوكت ميرضيائيف"، ورئيس الوزراء عبد الله عارفوف، ورئيس مجلس الشيوخ نعمة الله يولداشيف، فيما تقلد فضيلته الدكتوراه الفخرية من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، تقديرا لإسهاماته المتميزة وجهوده الدؤوبة في توضيح سماحة الإسلام، وتعزيز ثقافة التسامح والحوار بين اتباع مختلف الأديان والثقافات. 

وأعلن فضيلته عن سلسلة خطوات لدعم التعاون بين الأزهر وأوزبكستان، تشمل زيادة عدد المنح المخصصة لطلاب أوزبكستان ما بين 10 إلى 20 منحة سنويا، وتدريب الأئمة الأوزبكيين على كيفية التصدي للأفكار المتطرفة، واستضافة عدد من الطلاب لدراسة اللغة العربية في مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية، بجامعة الأزهر، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة الأزهر وكل من أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية ومركز الإمام البخاري للبحوث العلمية.

رافق الإمام الأكبر خلال الزيارة كل من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شؤون الوافدين في الأزهر، والدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.
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