برلماني يقترح زراعة أشجار مثمرة في الشوارع بدلا من نخيل الزينة

أعلن النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقدمه بمقترح زراعة أشجار مثمرة في الشوارع المصرية بدلا من أشجار الزينة مثل الفيكس ونخيل الزينة.



وأكد الحسيني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زراعة أشجار مثمرة تعود على الدولة والمواطنين بالنفع افضل مئات المرات من زراعة أشجار للزينة، مضيفا أن سعر شتلات الزينة اغلى بكثير.



وأعرب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن استيائه بسبب الاهتمام بأشجار وصرف مبالغ مادية عليها واستخدامها للماء، ولا يتم الاستفادة منها ، مشيرًا إلى أن استبدالها بأشجار مثمرة كالنخيل مثلا، إن لم تستفد منها الدولة، سيستفيد منها المواطنين.



وأضاف، أن الجامعة الأمريكية فى القاهرة قامت بزراعة النخيل المثمر داخل الجامعة ، مطالبا باتباع هذا النهج وتغيير مبدأ عدم الثقة بالشعب المصري، في التعامل مع هذه الأشجار.



وتابع النائب، أن وزارة الزراعة سوف تقوم بزراعة الأشجار وليس الأحياء، كما أنه لا توجد أي مشكلة في المسائل المادية فبعد إنتاج هذه الأشجار سيتم بيعها لقطاع خاص وسيكون لها عائد مادي.



وأشار محمد الحسيني إلى أنه لاقى بعض الانتقادات بشأن هذا المقترح وعدم نجاحه بسبب زعم بعضهم أن الشعب سيقوم بأخذ المحصول الناتج ، قائلا "هو احنا هنستخسر في الشعب بتاعنا المحصول".

