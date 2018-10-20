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أمن بورسعيد يحبط تهريب كمية كبيرة من البضائع بمخزن سري داخل حاوية.. صور وفيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
تمكن ضباط مباحث تأمين محور قناة السويس بقطاع منافذ بورسعيد من إحباط تهريب كمية كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية داخل مخزن سري بحاوية 40 قدما.

كانت معلومات قد وردت إلى رئيس تحريات منافذ بورسعيد بقطاع تأمين المحور، تفيد اعتزام عدد من المهربين على تهريب كمية من البضائع داخل إحدى الحاويات.

وبتضييق الخناق وأحكام الرقابة وترقب وصول الحاويات المنطبق عليها المعلومات تم الاشتباه في إحدى السيارات المحملة بحاوية 40 قدما عقب استيقاف قائدها بمعرفة مباحث المنفذ.

وبفحص السيارة والحاوية تبين وجود مخزن سري بصدر الحاوية وعقب التعامل معه لإزالته تبين وجود كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم جارى حصرها.

وتم التحفظ على السيارة وتشكيل لجنة لجرد المحتويات وتحرير محضر ضبط تمهيدا للعرض على النيابة العامة.
أمن بورسعيد يحبط تهريب كمية كبيرة من البضائع بمخزن سري داخل حاوية.. صور وفيديو
أمن بورسعيد يحبط تهريب كمية كبيرة من البضائع بمخزن سري داخل حاوية.. صور وفيديو
أمن بورسعيد يحبط تهريب كمية كبيرة من البضائع بمخزن سري داخل حاوية.. صور وفيديو
أمن بورسعيد يحبط تهريب كمية كبيرة من البضائع بمخزن سري داخل حاوية.. صور وفيديو
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