الجرائم الإلكترونية البحرينية: إيران تحرض مرشحينا على الانسحاب من الانتخابات

مكافحة الجرائم الالكترونية: مواقع للتواصل الاجتماعي تدار من إيران وراء التهديدات التي تلقاها مرشحون للانتخابات المقبلة https://t.co/SKVWxQ99JO — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) October 19, 2018

كشفت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي تلقيها بلاغات من عدة مرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل تضمنت تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم للانسحاب من الترشح وعدم المشاركة في الانتخابات.ونشرت وكالة أنباء البحرين، عبر موقع " "، تفاصيل البلاغات والتحرك الفوري لعمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه التهديدات ومن يقف وراءها، وكشفها أن مصدر هذه التهديدات، حسابات للتواصل الاجتماعي تدار من إيران، وكذلك تنظيمات سياسية تعمل في الخارج من بينها جمعية الوفاق المنحلة، وذلك بهدف محاولة إرباك العملية الانتخابية.يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني لا تدخر جهدًا لحماية الانتخابات من أي تدخل خارجي، والتصدى لجميع التهديدات التى تواجه المرشحين.