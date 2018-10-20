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أخبار العالم

الجرائم الإلكترونية البحرينية: إيران تحرض مرشحينا على الانسحاب من الانتخابات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
شيرين عادل
كشفت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي تلقيها بلاغات من عدة مرشحين للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل تضمنت تهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعوهم للانسحاب من الترشح وعدم المشاركة في الانتخابات.

ونشرت وكالة أنباء البحرين، عبر موقع " "، تفاصيل البلاغات والتحرك الفوري لعمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه التهديدات ومن يقف وراءها، وكشفها أن مصدر هذه التهديدات، حسابات للتواصل الاجتماعي تدار من إيران، وكذلك تنظيمات سياسية تعمل في الخارج من بينها جمعية الوفاق المنحلة، وذلك بهدف محاولة إرباك العملية الانتخابية.

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني لا تدخر جهدًا لحماية الانتخابات من أي تدخل خارجي، والتصدى لجميع التهديدات التى تواجه المرشحين.
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