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اقتصاد

الإسكان: مهلة إضافية لمدة 3 أشهر لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة قررت منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر، لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، وذلك للمواطنين المُخصص لهم وحدات صناعية واقعة بمجمع الصناعات الصغيرة، وقطع الأراضى بنشاط (صناعى – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسارى تخصيصها فقط.

وأوضح المهندس طارق السباعى، أن هذه التيسيرات تسري فى حالة سريان التخصيص ولا تسرى على حالات الإلغاء، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية على المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة.
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