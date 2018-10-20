رجال أعمال إسكندرية تبحث سبل دعم الاستثمار بين مصر وتنزانيا

نظمت لجنة الاستثمار بجمعية رجال أعمال الإسكندرية والتي يترأسها المهندس محمد عرفة، لقاء مشتركا مع الدكتورة هناء الدكروري مستشار هيئة الاستثمار وبحضور قنصل تنزانيا ورئيس جمعية الصداقة المصرية التنزانية.





وبحث اللقاء المشترك سبل دعم الاستثمارات بين مصر وتنزانيا، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي يعد أحد الأدوار التي تقوم بها جمعية رجال أعمال الإسكندرية من خلال لجنة الاستثمار.



