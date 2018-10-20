محمد الشرنوبي يستعد لطرح النفسية

يستعد المطرب الشاب محمد الشرنوبي لطرح أغنية جديدة بعنوان "النفسية" خلال الفترة القليلة المقبلة عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".



والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع إلهامي دهيمة، وإنتاج شركة Earth production.



يذكر أن محمد الشرنوبي يشارك في الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية السادسة والعشرين، وذلك من خلال مشاركته في حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي يقام في الثامنة مساء يوم 13 نوفمبر المقبل، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.