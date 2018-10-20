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توك شو

حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:02 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الروسي
توك شو
وصف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، بأنها من أنجح الزيارات التي قام بها الرئيس في إطار إستراتيجية مصر في التحرك الخارجي.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، أن تلك الزيارة تمخض عنها التوقيع على اتفاق شراكة شاملة وتعاون إستراتيجي بين مصر وروسيا.

وأشار "هريدي" إلى أن هذا الاتفاق سوف يعطي دفعة قوية لمصر على كافة الأصعدة، ومن دوره يعزز من المكانة الدولية والدور المصري في الشرق الأوسط.
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