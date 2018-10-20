حسن هريدي: زيارة الرئيس السيسي لروسيا من أنجح الجولات الخارجية .. فيديو

وصف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، بأنها من أنجح الزيارات التي قام بها الرئيس في إطار إستراتيجية مصر في التحرك الخارجي.





وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم، السبت، أن تلك الزيارة تمخض عنها التوقيع على اتفاق شراكة شاملة وتعاون إستراتيجي بين مصر وروسيا.



