سكرتير عام مساعد أسيوط يزور أسرة أصيبت بحالة تسمم غذائى

زار المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط اليوم أسرة مكونة من 8 أشخاص بمستشفى ديروط المركزى تعرضوا لحالة تسمم غذائى لتناولهم وجبة منزلية تم على إثرها نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بمتابعة مصابى الحوادث والحالات الانسانية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.



كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا من مستشفى ديروط المركزى بوصول أسرة مكونة من 8 أشخاص منهم 6 أطفال مقيمين بقرية جرف سرحان التابعة لمركز ديروط بحالة من التسمم الغذائى لتناولهم وجبة منزلية.



وعلى الفور أمر محافظ أسيوط بتقديم كافة الرعاية الصحية والدعم للأسرة المصابة لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى كما أمر المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط بمتابعة الحالات والاطمئنان عليهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى والذى انتقل على الفور إلى المستشفى وقام بزيارة المصابين واطمأن عليهم لحين خروجهم من المستشفى.



وبعد ساعات من وضعهم تحت الملاحظة وتلقيهم العلاج تماثلت جميع الحالات للشفاء وخرجوا من المستشفى فى حالة جيدة.

