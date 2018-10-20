الأهلي يكتسح بتروجيت برباعية .. صور



وتأجلت مباراتى سموحة مع المصرى والزمالك مع بيراميدز الى يوم الأحد المقبل.



وحرص ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب على متابعة مباراة طلائع الجيش ووادى دجلة فى نفس المسابقة والتى جمعت الفريقين بالملعب الفرعى لجهاز الرياضة العسكرى وذلك من أجل البحث والتنقيب عن العناصر المميزة لضمها لصفوف منتخب الشباب.



وانتهت المباراة بفوز الجيش على دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف تحت ادارة تحكيمية للحكم الصاعد طاهر ايمن سليمان.

تمكن النادى الأهلى من الفوز على بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية مواليد 2001، والتى جمعت الفريقين بالملعب الفرعى لاستاد الجيش بالسويس كما تمكن انبى من الفوز بخمسة أهداف نظيفة على حرس الحدود.وأسفرت باقى النتائج عن فوز النجوم على الإنتاج بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وفوز المقاصة على الداخلية بثلاثية نظيفة وفوز الاتحاد على الجونة بهدف دون رد.