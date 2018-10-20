تفاصيل حصول أبوالعينين وحواس على جائزتي العطاء الاجتماعي والآثار في إيطاليا

عرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقريرًا عن تفاصيل جائزتي العطاء الاجتماعي، والآثار، وفاز رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بالجائزة الأولى، وحصد الأخرى، الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار.





وذكر بيان المنظمة الإيطالية في ميلانو، أنَّ رجل الأعمال محمد أبو العينين، حصل على الجائزة؛ لدوره الاجتماعي البارز، وعطائه البارز والمتواصل عبر تاريخه الطويل، وكذلك لدوره في تعزيز والتعاون بين شعوب العالم خاصةً بين مصر وإيطاليا.





فيما فاز الدكتور زاهي حواس نظرًا لاكتشافاته الأثرية وخاصة مقابر العمال ووادى المومياوات الذهبية وغيرها، كما أنه خلال تاريخه استطاع أن يدخل البهجة على الشعب الإيطالي من خلال اكتشافاته ومحاضراته وإنجازاته الأثرية وجهوده للحفاظ علي التراث الأثري ولنجاحه في جذب السياحة إلي مصر، وتأليف العديد من الكتب بلغات مختلفة عن الحضارة المصرية القديمة.





وأكد رئيس منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، أن أعضاء لجنة التحكيم اختاروا منح جائزة العطاء الاجتماعي لعام 2018 لرجل الأعمال محمد أبو العينين؛ تكريمًا لدوره البارز في المجال الاجتماعي، وإعلاء قيم الثقافة والتضامن والسلام والمعايشة بين الشعوب.





وأوضح رئيس منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية، أن "أبو العينين" رجل عطاء من الطراز الأول وله جهوده المستمرة والمنتظمة في مجالات الثقافة والتضامن مصريًا وعالميًا، وأن تكريمه بمثابة تكريم للذين يساهمون في تحقيق نتائج مهمة في المجالات المجتمعية التي تمس الإنسانية والشعوب والتي تقدم الكثير للشعوب.





ومن المقرر أن يتسلم "أبو العينين"، و"حواس"، الجائزتين في حفل يعقد يوم الإثنين على مسرح درفرن أحد أشهر المسارح الإيطالية، حيث تعتبر جائزة العطاء الاجتماعي واحدة من الجوائز المرموقة.





ويشهد الحفل كل عام عدد كبير من المسئولين ووسائل الإعلام العالمية، وسيحضر الحفل هشام بدر، السفير المصري لدى إيطاليا، والقنصل المصري في ميلانو، وتحظى المنظمة الإيطالية برعاية مجلس النواب واتحاد الكرة ومجلس مدينة ميلانو.





وتعتبر منظمة التضامن المجتمعي واحدة من أكبر المؤسسات الإيطالية والدولية في مجال العمل الإنساني والمجتمعي وتسعى لزيادة الوعي لتعزيز الثقافة في شتى المجالات، ويتم اختيار 20 فائزًا من كل عام سواء أشخاص أو مؤسسات؛ اعترافًا بدورهم المؤثرة في المجتمعات في تلك المجالات.