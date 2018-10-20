40 ألف اعتداء على موظفي القطاع العام باسكتلندا خلال عام

تزايدت الدعوات لتطبيق تشريع أكثر صرامة للتغلب على حالات العنف ضد موظفي القطاع العام في اسكتلندا، بعدما أبلغ العاملون عن أكثر من 40 ألف حالة اعتداء للعام الثالث على التوالي.



وأفادت أرقام نشرت حديثا، وفقا لصحيفة "سكوتسمان"، بأن الموظفين تعرضوا لعدد 40 ألفا و568 اعتداء عنيف على مدى فترة 12 شهرا، وهو ما يقارب نفس العدد خلال العامين الماضيين.