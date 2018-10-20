وكيل صحة شمال سيناء يتفقد أقسام الطوارئ بمستشفى بئر العبد

تفقد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، مستشفى بئر العبد المركزي، وأقسام الطوارئ والأقسام الداخلية والصيدلية.





وتأكد "طلحة"، من وجود رصيد كاف من الأدوية والمستلزمات وخاصة الطوارئ ولاحظ أثناء الزيارة وجود بعض السلبيات من أعمال السباكة والكهرباء ببعض الوحدات، وشدد على فريق الصيانة بضرورة الانتهاء من إصلاحها في أقرب وقت، عدد من الوحدات الصحية بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل وتحقيق الانضباط والالتزام.



