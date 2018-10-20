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أخبار العالم

كواليس التعاون العسكري والمخابراتي بين إسرائيل وهذه الدول

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم السبت، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كشف عن التعاون العسكري والمخابراتي بين تل أبيب وعدد كبير من الدول بينها دول عربية.

وأشارت "معاريف" إلي مشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي، جادي آيزنكوت، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، في مؤتمرات دولية بمشاركة عدد من الدول الغربية والعربية التي يتم التعاون معها عسكريًا ومخابراتيًا.

وأكدت الصحيفة العبرية أن إسرائيل تواصل مشاركتها في قوة دولية خاصة تثبت التحالف العسكري والمخابراتي مع 21 دولة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ودول عربية حيث يتبادلون معلومات استخباراتية ويتعاونون عسكريًا ويتشاركون في مناورات حربية.

وألمحت الصحيفة إلي مناورات سلاح الجو الأردني والإسرائيلي العسكرية المشتركة بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية دولية لمكافحة إنتشار تنظيم "داعش" الإرهابي.
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