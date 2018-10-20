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محافظات

الانتهاء من تشغيل 6 وحدات قروية بالطاقة الشمسية في بلاط بالوادي الجديد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلن المهندس عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادي الجديد، عن استقبال المحافظة لجنة من وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء يوم الإثنين المقبل، لبدء تركيب العدادات الخاصة بوحدات الطاقة الشمسية، والتي تم تركيبها مؤخرا بكل من مقر (مركز بلاط – البشندي – تنيده – ذخيرة – مرزوق – عين عيش) وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 3.1 مليون جنيه.

وأضاف عباس، في تصريح له، أن المحافظة وضعت خطة لتشغيل كافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بالطاقة الشمسية مع بيع الفائض منها للكهرباء، بهدف ترشيد الإنفاق، واستغلال الطاقة المتجددة التي تنعم بها الواحات لتحقيق أكبر استفادة.
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