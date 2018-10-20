فريق عمل فيلم زنزانة 7 يسافر إلي الغردقة

انتهى المخرج إبرام نشأت من تصوير نحو 60 في المائة من مشاهد فيلم "زنزانة 7" الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.



من ناحية أخرى يتوجه فريق عمل الفيلم خلال الأيام المقبلة إلى مدينة الغردقة لاستكمال مشاهد العمل المتبقية هناك.



ويعتمد الفيلم الذي كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، على البطولة الجماعية كما يلقي العمل الضوء على قصة إنسانية، بعيدًا عن الإسفاف والبلطجة، ويجسد كل من الفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي دور البطولة، حيث يتقابلان خلال أحداث الفيلم داخل السجن ويخرجان سويا ويبدآن في مواجهة صراعات قوية تتكشف مع الأحداث، في حين تجسد الفنانة منة فضالي شخصية راقصة تدعى "شجن" تعمل في أحد الملاهي الليلية، وتتعرض للعديد من المواقف مع الفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي، وتدخل في صراع معهما.



و"زنزانة 7" تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي ومايا نصرى وعلا غانم وإيهاب فهمى ومدحت تيخا وأحمد التهامى ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير.