العراق: مقتل قيادي بارز في داعش واثنين من مرافقيه بكركوك

تمكنت قوات الشرطة العراقية من قتل قائد عسكري بتنظيم "داعش" الإرهابي واثنين من مرافقيه في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.



وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في تصريحات أوردتها قناة "العراقية الإخبارية" اليوم / السبت / إن عملية قتل الإرهابيين المنتمين لعصابات داعش الإرهابي جاءت وفق كمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة رصدت تحركاتهم ضمن قاطع مسؤولية اللواء الرابع في ناحية الرشاد في قضاء الحويجة".



وأضاف أن العملية اسفرت كذلك عن الاستيلاء على أسلحة وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين .



في سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على إرهابية وضبط مخزن للأسلحة في مدينة الموصل.



وقالت المديرية، في بيان إن "قوات مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبعملية استباقية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة ألقت القبض على إحدى الإرهابيات في حي الانتصار بالجانب الأيسر من الموصل وهي زوجة إرهابي يشغل منصب المسؤول الأمني لجنوب الموصل".

