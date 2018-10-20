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محافظات

المعداوي يستمع إلى مطالب أهالي قرية السكاسكة بالعريش

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
احمد صالح
قام اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء بجولة في قرية السكاسكة شرق العريش تفقد خلالها شوارع القرية والطرق والبنية التحتية والخدمات المتواجدة بالقرية، كما شملت المرور على الوحدة الصحية وكذلك المشروعات الزراعية المنتشرة بالقرية والمواقع السياحية.

والتقى رئيس المدينة بشباب قرية السكاسكة ورموزها ومشايخها في إطار برنامج زيارة التجمعات والأحياء التابعة للمدينة.

استمع اللواء وليد المعداوي خلال اللقاء إلى مشاكل ومطالب أبناء القرية، وأكد المعداوي في نهاية لقائه وجولته أنه لن يدخر جهدا في تحقيق المطالب التي تم عرضها أثناء اللقاء ووعد بتنفيذ مطالب القرية وفقا للمتاح من إمكانيات.
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