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رياضة

ريو دي جانيرو تستضيف قرعة كوبا أمريكا 2019 في يناير المقبل

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
أ ش أ
تقرر إجراء قرعة بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019) بالبرازيل في 24 يناير المقبل، بمدينة ريو دي جانيرو.

وتقام فعاليات البطولة التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى السابع من يوليو 2019، بمدن بيلو هوريزونتي وبورتو أليجري وريو دي جانيرو وسالفادور وساو باولو.

وتشارك في البطولة منتخبات الدول الـ10 الأعضاء باتحاد كونميبول، إضافة إلى المنتخبين الياباني والقطري.
وتفتتح فعاليات البطولة على استاد "مورومبي" في ساو باولو، فيما تقام المباراة النهائية على استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو.
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