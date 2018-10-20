صندوق تحيا مصر: إعلان سجون مصر بلا غارمين وغارمات قريبا

قال شادي سالم، نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يخصص 30 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سجون مصر بلا غارمين».



وأضاف «سالم» خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن دور الصندوق بدأ في 2016 بعد أن نجحت تجربة أحد مؤسسات المجتمع المدني بالإفراج عن 1450 غارما وغارمة بمبلغ 12 ونصف مليون جنيه.



وأشار نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، إلى أن عدد المفرج عنهم وصل حتى الآن 3 آلاف غارم وغارمة في أقل من 4 شهور، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لعمل أبحاث علي الغارمين داخل السجون، وسيتم الإعلان خلال فترة قصيرة بإخلاء سجون مصر من الغارمين والغارمات.