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رياضة

باريس سان جيرمان يستدرج أميان في مواجهة سهلة بالدوري الفرنسي.. اليوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يستضيف فريق باريس سان جيرمان، نظيره أميان، اليوم السبت، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة العاشرة، ببطولة الدوري الفرنسي.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان، لمواصلة انتصاراته في الدوري الفرنسي بالفوز على أميان، بينما يطمح الفريق الضيف في تحقيق نتيجة إيجابية، للتقدم لمنتصف جدول الترتيب.

وسيغيب عن المباراة البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث فضل الألماني توماس توخيل املدير الفني لفريق باريس سان جيرمان اراحته، بعد عودته من رحلة طويلة مع منتخب البرازيل.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة جدول تريب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل أميان المركز الـ 13 بـ 10 نقاط.
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