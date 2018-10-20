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أخبار البلد

التضامن: إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من دفع الرسوم المدرسية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد المنعم
أكد أحمد لطيف ، مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة بوزارة التضامن، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم المدرسية وهم أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء الأسر التي تحصل على مساعدات الدعم النقدي من التضامن ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف لطيف،  في تصريحاته أن وزارة التربية والتعليم تعفي أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل من دفع الرسوم، مشيرا إلى أن القيم الممنوحة لمستفيدي البرنامج من دعم تكافل وكرامة هي 325 جنيه شهريا إضافة إلى حصول الابن في المرحلة الثانوية على دعم قيمته 140 جنيها شهريا والطفل في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه شهريا و80 جنيها للطفل في المرحلة الابتدائية إلى جانب منح الطفل من سن يوم وحتى 6 سنوات 60 جنيها.

وأوضح أنه يتم حاليا اضافة السيدة المسيحية المنفصلة ضمن الفئات التي يحق لها الحصول على دعم تكافل وذلك بعد توافر شروط حصولها على الدعم، مؤكدا أنه في إطار ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه من الأسر والمواطنين الأولى بالرعاية، تعتزم الوزارة اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الأسر والأشخاص الذين حصلوا على دعم نقدي بغير وجه حق.
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