طرق دبي تنفذ ثلاثة جسور جديدة بتكلفة 447 مليون درهم

نفذت طرق دبي، ثلاثة جسور مؤدية لجزر ديرة بتكلفة 447 مليون درهم بهدف تحسين مداخل ومخارج الطرق لجزر ديرة عند تقاطع شارعى الخليج.





ونشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة برق الإمارات لخدمة الطرق، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، تفاصيل تنفيذ طرق دبى بالتعاون مع نخيل عقد تنفيذ 3 جسور مؤدية لجزر ديرة بتكلفة 447 مليون درهم، وسيتم ربطها مع الجسر القائم حاليًا الذى يعبر القناة المائية والملاحية.





وذلك بهدف تحسين مداخل ومخارج الطرق لجزر ديرة عند تقاطع شارعى الخليج، أبو بكر الصديق ويبلغ إجمالى طول الجسر باتجاه ديرة 1.6 كيلومتر ، إضافة لجسر بسعة 6 مسارات بطول 140 مترًا.