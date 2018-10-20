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أخبار العالم

أوكرانيا تطلق سراح قاتل بسبب عدم وجود مكان له بالسجون

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت،بأن نائب المدعي العام في أوكرانيا، يفجينيي ينين، أطلق سراح المجرم المدان بقتل قاصر، نظرا لعدم وجود أماكن شاغرة في المعتقل الواقع في لوتسكي.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب المدعي العام كتب على صفحته في فيسبوك:" ظن المجرم أن كل مشاكله قد حلت، ويستطيع التجول بهدوء في شوارع لوتسكي، وليس في ممرات السجن، لأنه لا يوجد أماكن شاغرة له في السجن".

ووفقا للمسؤول فقد التقى أقارب الضحية مع الرجل في الشارع، وبعدها طالبوا الشرطة بتوضيحات، حيث تم إخبارهم بالأسباب التي دفعتهم إلى إطلاق سراحه.

وأشارت الوكالة إلى أن مكتب المدعي العام، تدخل في الموضوع وتم العثور على المجرم ونقله إلى معتقل توريتسكايا في منطقة خيرسون.
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