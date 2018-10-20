دراسة عالمية حول نسبة استخدام الملابس والاحتفاظ بها

كشفت دراسة أجريت على 18 ألف شخص في 20 دولة يفضلون الاحتفاظ بملابسهم في خزانة الملابس، أن الفرنسيين يتركون 68% من ملابسهم في خزانة الملابس دون استخدامها وأن اليابانيين يتركون 72% من ملابسهم؛ في حين يترك 81% من الإيطاليين ملابسهم ويظلون محتفظين بها.



وذكرت دراسة الملابس وكيفية استخدمها التي نشرت مؤخرا على موقع "موفينجو" الأمريكى على شبكة الإنترنت أن 82% من الأمريكيين لديهم سوء استخدام في ملابسهم ويظلون محتفظين بها في الخزانة.