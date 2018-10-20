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حوادث

انتحار طالب في ظروف غامضة بأسيوط

السبت 20/أكتوبر/2018 - 12:42 م
جثة
جثة
إيهاب عمر
أقدم طالب بقرية العزية مركز منفلوط في أسيوط على الانتحار شنقا داخل غرفته في ظروف غامضة.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية؛ يفيد ورود بلاغ لوحدة مباحث منفلوط بانتحار "ماركو .ش .ت"، 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم قرية العزية مركز منفلوط، بعد أن قام بشنق نفسه داخل غرفته بالمنزل دون معرفة سبب انتحاره.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث لإجراء تحرياتها لمعرفة سبب الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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