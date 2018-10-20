بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفلة، عمرها 3 سنوات وأصيب 10 آخرون فى حادث تصادم على طرق قليوب – شبين القناطر بسبب السرعة الجنونية، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات المختصة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مأمور مركز قليوب، بلاغًا بوقوع حادث مروع على طريق قليوب – شبين القناطر بسبب السرعة، وتم إخطار مدير الأمن فانتقل على الفور مدير المرور إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن الحادث وقع بطريق قليوب – شبين القناطر عند قريتى رمادة ونوى بين السيارة رقم أ ه ر 93 رحلات الشرقية قيادة محمد حسن 21 سنة، والسيارة رقم 7632 ف س ج قيادة مجدى رفعت محمد 29 سنة، بسبب السرعة الجنونية.





وأسفر الحادث، عن وفاة كل من علاء محمد محمد، 25 سنة، عامل، ومحمد محمد السيد 30 سنة، عامل، وأميرة ابراهيم منصور، 30 سنة، طبيبة بشرية ودعاء محمد عادل، 3 سنوات.





كما أسفر الحادث عن إصابة كل من هانم عثمان احمد 22 سنة، وعادل محمد عادل 6 سنوات، وجمال عبد الخالق فهمى 30 سنه ومحمد عبد الحميد عبد الفتاح 25 سنه واحمد محمد عبد النبى 26 سنه وشروق محمد عادل 10 سنوات ومصطفى احمد عبد العزيز 30 سنه وعبد المعتصم بالله زكريا 29 سنه واحمد محمد صالح 30 سنه وقائد السيارة الثانية،وتم نقل المصابين جميعا الى المستشفى وتبين انهم مصابين بجروح وسحجات وردود بانحاء الجسم وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثث.