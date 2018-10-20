دنيا شحتة تكتب : أمنية

يا أمنية محفورة بالألوان في خزان الصبر...

مش مكتوبة علي ورق و لا متسجلة بالحبر...

مستنياكي أنا في مبني الأنتظار...

بحلم بيوم المعجزة و لحظة الانبهار...

بحلم بيوم اللي تطلعي فيه علي المسرح قدام الجماهير و يترفع أخيرا من قدامك الستار..

فتطلي بأنوارك البهية يا أجمل معجزة و أجمل حلم...

فتتحرري من سجن أحلامي و تبقي في الواقع حقيقة و علم...

مستنياكي و مونسني في غيابك أستاذ أمل...

اللي في كل ساعة في غيابك بيصبرني و بيمحي الزعل...

برويكي بحبي و صبري كما يروي الساقي الورده..

و برغم سرحاني و اني دايمااا شارده...

كان كل تفكيري في يوم لقايا بيكي يا عزيزه..

و ازاي عيوبك كلها هتتحول في عيوني ميزه..

و افرح بيكي بين فتره و جيزه..

و ما أحسش باللوقت اللي فااات و لا اللي الوقت اللي عدي..

و افضل دايما شيافكي مش بس لما أنام و اسلم راسي للمخده...

و يوم اللقا انسي كل ما مر من عذاااب..

و يشرف أخيرًا الفرح و يدقلي علي البااااب..



