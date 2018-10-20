دنيا شحتة تكتب : أمنية

يا أمنية محفورة بالألوان في خزان الصبر...
مش مكتوبة علي ورق و لا متسجلة بالحبر...
مستنياكي أنا في مبني الأنتظار...
بحلم بيوم المعجزة و لحظة الانبهار...
بحلم بيوم اللي تطلعي فيه علي المسرح قدام الجماهير و يترفع أخيرا من قدامك الستار..
فتطلي بأنوارك البهية يا أجمل معجزة و أجمل حلم...
فتتحرري من سجن أحلامي و تبقي في الواقع حقيقة و علم...
مستنياكي و مونسني في غيابك أستاذ أمل...
اللي في كل ساعة في غيابك بيصبرني و بيمحي الزعل...
برويكي بحبي و صبري كما يروي الساقي الورده..
و برغم سرحاني و اني دايمااا شارده...
كان كل تفكيري في يوم لقايا بيكي يا عزيزه..
و ازاي عيوبك كلها هتتحول في عيوني ميزه..
و افرح بيكي بين فتره و جيزه..
و ما أحسش باللوقت اللي فااات و لا اللي الوقت اللي عدي..
و افضل دايما شيافكي مش بس لما أنام و اسلم راسي للمخده...
و يوم اللقا انسي كل ما مر من عذاااب..
و يشرف أخيرًا الفرح و يدقلي علي البااااب..
مش مكتوبة علي ورق و لا متسجلة بالحبر...
مستنياكي أنا في مبني الأنتظار...
بحلم بيوم المعجزة و لحظة الانبهار...
بحلم بيوم اللي تطلعي فيه علي المسرح قدام الجماهير و يترفع أخيرا من قدامك الستار..
فتطلي بأنوارك البهية يا أجمل معجزة و أجمل حلم...
فتتحرري من سجن أحلامي و تبقي في الواقع حقيقة و علم...
مستنياكي و مونسني في غيابك أستاذ أمل...
اللي في كل ساعة في غيابك بيصبرني و بيمحي الزعل...
برويكي بحبي و صبري كما يروي الساقي الورده..
و برغم سرحاني و اني دايمااا شارده...
كان كل تفكيري في يوم لقايا بيكي يا عزيزه..
و ازاي عيوبك كلها هتتحول في عيوني ميزه..
و افرح بيكي بين فتره و جيزه..
و ما أحسش باللوقت اللي فااات و لا اللي الوقت اللي عدي..
و افضل دايما شيافكي مش بس لما أنام و اسلم راسي للمخده...
و يوم اللقا انسي كل ما مر من عذاااب..
و يشرف أخيرًا الفرح و يدقلي علي البااااب..