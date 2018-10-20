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بث مباشر.. مؤتمر صحفي للهلال الأحمر لإطلاق حملة للتبرع بالدم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:40 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
حرصًا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للهلال الأحمر، والذي يشارك فيه الفنان خالد النبوي لإطلاق حملة للتبرع بالدم.

يذكر أن الحملة لن تقتصر على القاهرة فقط، وستمتد في كل محافظات مصر، وسينتقل النبوي للمحافظات خاصة صعيد مصر، وكذلك الجامعات المختلفة والتجمعات الشبابية للتوعية والدعوة للتبرع بالدم، بهدف توفيره للمرضى خاصة غير القادرين.
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