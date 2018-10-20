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أخبار البلد

البيئة تنظم حملة مكبرة بمحمية وادى الجمال للحفاظ على التنوع البيولوجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي (المرحلة الثالثة) وبالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة، حملة نظافة مكبرة بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر، للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي بتفعيل مبدأ الإدارة التشاركية للموارد الطبيعية بين المحميات الطبيعية والمجتمع المحلي.

وشارك في الحملة جمعية (أبناء العبابدة)، وعدد من الطلاب، وجمعية السياحة والبيئة كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة، علاوة على مشاركة إحدى الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة البيئية، وكذلك عدد من المتطوعين الأجانب والمصريين.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة - في بيان للوزارة اليوم /السبت/ - "إن الحملة تأتي استمرارا لبرامج رفع الوعي البيئي بأهمية المحميات والتنوع البيولوجي، وخاصة مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي المزمع عقده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الإدارة المستدامة للمحميات بإشراك المجتمع المحلي في الحفاظ على المحميات الطبيعية، بالإضافة إلي رفع الوعى بكيفية الاستمتاع بالمحميات مع المحافظة عليها مع التعريف بأهمية محمية وادى الجمال ودور الشباب والمجتمعات المحلية في الحفاظ علي مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي".

ومن جانبها، أشارت الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي (المرحلة الثالثة) إلى أن الحملة شملت رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية، وخاصة حول القرى السياحية كبداية لإطلاق عدد من حملات النظافة والتوعية بأهمية المحميات الطبيعية، فضلا عن العمل على جذب السياحة إليها.

يذكر أن مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي (المرحلة الثالثة) يهدف إلى دعم عدد من المحميات الطبيعية بتوفير آليات توليد الدخل للمجتمعات المحلية داخل وحول المحميات الطبيعية، تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة من خلال التركيز على وضع خطط ذات صلة بإدارة الموارد الطبيعية وقائمة على إشراك ودمج المجتمعات المحلية باعتبارها نوع من الإدارة التجريبية التي من شأنها إنجاح عوامل صون المحميات.. كما يعمل المشروع على تنمية المجتمعات المحلية داخل وحول مناطق المحميات ورفع امكانياتهم وقدراتهم لتفعيل تصميم نماذج من المحميات الطبيعية تقوم على الإدارة التشاركية.
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