مقالات كبار كتاب الصحف اليوم.. فاروق جويدة يتطرق لجولات الرئيس الخارجية.. عماد الدين أديب يلقي الضوء على سياسة ترامب.. ووجدي زين الدين يكتب عن تجديد الخطاب الديني

- أبرز مقالات كبار كتاب الصحف اليوم

*فاروق جويدة يكتب: زيارات الرئيس *كرم جبر يكتب: الرئيس والثلاثة الكبار *عماد الدين أديب يكتب: محاولة لفهم "ترامب"





استعرضت مقالات صحف القاهرة اليوم، العديد من القضايا أبرزها: جهود رئيس الجمهورية من خلال التحركات الدولية فى الأشهر الماضية، من أجل وضع مصر فى الصدارة،واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية في شتى المجالات.





الأهرام





تفاءل فاروق جويدة، مع الزيارات المتنوعة والمتعددة للرئيس عبدالفتاح السيسي،فى الصين وشرق آسيا واليابان والجمهوريات السوفيتية السابقة وزيارة أمريكا أكثر من مرة مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا ، لأن هذه الجسور تمهد لعلاقات متنوعة بحيث لا تعتمد مصر على مصادر وحيدة لتوفير احتياجاتها،وتؤكد حرص مصر على أن تفتح أبوابها مع دول العالم ومن هنا كانت العودة القوية للعلاقات مع دول أفريقيا، مؤكدا أن هناك لغة واحدة تحكم العالم كله الآن كيف تستفيد وتفيد لأن المصالح تسبق كل شىء.





أخبار اليوم





تحدث الكاتب كرم جبر،عن جهود رئيس الجمهورية خلال تحركات الدولية فى الأشهر الماضية، من أجل وضع مصر فى الصدارة، واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية فى شتى المجالات والشئون الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن رحلات الرئيس الخارجية لا تعرف الراحة، لا يترك لحظة واحدة إلا وفيها لقاء أو مؤتمر أو برنامج، وتحركاته الميدانية فى الدول التى يزورها محسوبة بدقة وعناية بالغة، وعيناه دائما على مصر، وماذا يمكن أن تستفيد، وكيف تنتقل إليها الخبرات الدولية، مضيفًا: "ثلاث رحلات مكوكية، في الأشهر القليلة الماضية، وضعت مصر فى الصدارة.. الصين والولايات المتحدة وروسيا الثلاثة الكبار.





عماد الدين أديب





يؤكد الكاتب عماد الدين أديب ، فى مقاله أن كل شىء فى سياسة الرئيس الأمريكى ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، له علاقة بالوضع الداخلى الأمريكى، لا صداقة ولا كراهية، لا حلفاء عنده ولا أعداء، ولكن هناك -بالدرجة الأولى- المصلحة التى يمكن أن تحقق له 3 أمور، هى: أولًا: ارتفاع فى شعبيته، وصعود فى المؤشر الإحصائى الشهرى الذى يسمى مؤشر "الرضاء عن أداء الرئيس"، ثانيًا: نجاح حزبه فى انتخابات التجديد لكل مجلس النواب، وثلث الكونجرس، ثالثًا: تدعيم قواعده الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية بعد عامين، ومحاولة توجيه ضربات مسبقة لأى منافس قد يطل برأسه، مثل "إليزابيث وارين".





الوفد





وأشاد الكاتب وجدي زين الدين بمحتوى آخر كتب الدكتور نبيل لوقا بباوى، عن رؤية جديدة للخطاب الدينى المسيحى والإسلامى لتحقيق الوحدة الوطنية، ناعتا "بباوى" بلقب الدكاترة، لحصوله على 7 دكتوراه، وهو بذلك فاق بكثير صاحب لقب الدكاترة فى السابق الدكتور زكى مبارك، الذى حصل على 3 دكتوراه فقط.