النواب يحاصرون المسئولين بطلبات إحاطة.. برلماني يقترح زراعة أشجار مثمرة في الشوارع بدلا من نخيل الزينة.. ومطالب برلمانية بإزالة أسماء الجماعات الإرهابية من شوارع مصر

طلب إحاطة بشأن صرف مستلزمات الإنتاج لمناطق سكنية

مقترح برلماني لإدراج العصا البيضاء ضمن اختبارات المرور طلب إحاطة بشأن عدم إدراج مركز أهناسيا ببنى سويف لخدمات الصرف الصحى





تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة وبعض المقترحات قبل انعقاد الجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها غدًا، الأحد.





أعلن النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تقدمه بمقترح زراعة أشجار مثمرة في الشوارع المصرية بدلا من أشجار الزينة مثل الفيكس ونخيل الزينة.





وأكد الحسيني، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن زراعة أشجار مثمرة تعود على الدولة والمواطنين بالنفع افضل مئات المرات من زراعة أشجار للزينة، مضيفا أن سعر شتلات الزينة اغلى بكثير.





وأعرب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن استيائه بسبب الاهتمام بأشجار وصرف مبالغ مادية عليها واستخدامها للماء، ولا يتم الاستفادة منها ، مشيرًا إلى أن استبدالها بأشجار مثمرة كالنخيل مثلا، إن لم تستفد منها الدولة، سيستفيد منها المواطنين.





وأضاف، أن الجامعة الأمريكية فى القاهرة قامت بزراعة النخيل المثمر داخل الجامعة ، مطالبا باتباع هذا النهج وتغيير مبدأ عدم الثقة بالشعب المصري، في التعامل مع هذه الأشجار.





وتابع النائب، أن وزارة الزراعة سوف تقوم بزراعة الأشجار وليس الأحياء، كما أنه لا توجد أي مشكلة في المسائل المادية فبعد إنتاج هذه الأشجار سيتم بيعها لقطاع خاص وسيكون لها عائد مادي.





وأشار محمد الحسيني إلى أنه لاقى بعض الانتقادات بشأن هذا المقترح وعدم نجاحه بسبب زعم بعضهم أن الشعب سيقوم بأخذ المحصول الناتج ، قائلا "هو احنا هنستخسر في الشعب بتاعنا المحصول".





وتقدم النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بمجلس النواب، بطلب إحاطة حول صرف مستلزمات إنتاج لمنطقة المعمورة، التابعة لمحافظة الإسكندرية، على الرغم من تحولها لمنطقة سكنية.





وأضاف "شعلان" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأنه هذا الأمر لا يتوقف فقط على منطقة المعمورة، بل يمتد على مستوي الجمهورية، فهناك أراضً كثيرة يصرف لها مستلزمات إنتاج، من مواد كيماوية، وبذور، فى حين أنها لم تعد تزرع.





وطالب عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان، بضرورة التدخل لوقف هذا المشكلة، التى تضر الملف الزراعي.





وكشف النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق للتأكد من علم قائدي السيارات بالعصا البيضاء والتى تختص بذوي الاحتياجات الخاصة.





وأضاف "حنفي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه وفقا للمقترح يتم إدراج علامة العصا البيضاء ضمن الاختبارات التى تجري على السائقين للحصول على رخصة القيادة.





يأتى هذا بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي يحتفل به المكفوفون فى 15 أكتوبر من كل عام.





وتقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية لمراجعة أسماء الشوارع والميادين فى جميع المحافظات، وتغيير ما يحمل منها أسماء أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية؛ واستبدالها على وجه السرعة بأسماء شهداء مصر الأبطال.





وأردفت عجمي فى بيان صحفى: "لقد صدر حكم قضائي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية، وهو ما يعني أن إدراج أسماء قياداتها على الشوارع يعتبر تكريمًا لهم ومخالفة لقرارات القضاء المصري".





وأكدت أن أسماء شوارعنا بمحافظات مصر مازالت تحمل أسماء هؤلاء الإرهابيين، لاسيما وإن كل محافظة بها من شهداء الجيش والشرطة ما يكفيها لإطلاق أسمائهم على شوارعها، علاوة على رموز الدولة المصرية الذين حافظوا عليها ووصلوا بها إلى بر الأمان.





وأضافت أن الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان الإرهابية، وانتصرت إرادة الشعب وعلى الرغم من ذلك ما زلنا نكتشف كل يوم وجود أسمائهم على بعض شوارع المحروسة، كما أن أسماء أبطالنا هي من يريد الشعب المصري قراءة أسمائهم على شوارع مصر وليس أعضاء جماعة استباحت دم المصريين.





ولفتت إلى أن محافظ البحيرة ، قام مؤخرًا بتغيير أسماء شارع سيد قطب بمدينة دمنهور إلى شارع المشير أبو غزالة، وشارع حسن البنا إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، إلا أن اسم حسن البنا مازال بتكرر في شوارع أخرى بمحافظات أخرى، فهو موجود بأحد شوارع مدينة المنيا على سبيل المثال.





وأكملت غادة عجمي: "إطلاق أسماء الشهداء من الجيش والشرطة لها عظيم الأثر على أبنائنا لاسيما حينما يتساءلون عن أصحاب هذه الأسماء... فنتفاخر أمامهم ببطولات هؤلاء الشهداء".





وطالبت عضو البرلمان بمراجعة أسماء الشوارع والميادين فى جميع المحافظات، وتغيير ما يحمل منها أسماء أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية؛ واستبدالها على وجه السرعة بأسماء شهداء مصر الأبطال، ووذلك بهدف توجيه الوعي العام نحو التضحيات الكبيرة التي نفذها أبطالنا من الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب، وشطب صفحة سوداء سيطر فيها الإرهابيون في غفلة من الزمن على القرار المصرى وشكلوا وعيا كاذبا بإطلاق أسماء رموزهم على بعض الشوارع.





ووجه النائب على بدر عضو مجلس النواب طلب احاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اللواء / وزير التنمية المحلية ، والمستشار / محافظ بنى سويف بشأن عدم إدراج مركز اهناسيا المدينة التابعة لمحافظة بنى سويف ضمن القرى المعدة لتوصيل خدمه المعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي أسوة بباقي مراكز المحافظة.





وقال بدر أنه طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلة القرى التي تعانى من عدم توصيل الصرف الصحي لها ، وتبنى فكره المعالجة الثلاثية والثنائية ، وفوجئنا بإدراج قرى لعدد خمس مراكز بمحافظة بنى سويف ولم يتم إدراج قرى بمركز اهناسيا المدينة ضمن القرى التي تم إدراجها بواسطة هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بنى سويف وهذا يعتبر إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين في محافظة بنى سويف.



