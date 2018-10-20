محافظ الجيزة يحرر 18 محضرا بالحجز الإداري لمعارض سيارات ومولات بطريق مصر أسيوط

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحرير 18 محضرا بالحجز الإدارى لمعارض سيارات ومولات متعدية على حرم الطريق العام بطريق مصر أسيوط بنطاق مركز ومدينة الحوامدية .



وأكد المحافظ أنه تم رفع كفاءة الطريق وإزالة التعديات ومخلفات القمامة والرتش ودهان البلدورات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لحالة الطريق لما له من أهمية كبيرة، مشيرًا إلى حق المواطن فى شارع نظيف خالى من الإشغالات والتعديات .



جاءت تصريحات المحافظ خلال الجولة التى قام بها لتفقد مستوى النظافة ورفع الإشغالات بمركز ومدينة الحوامدية، مؤكدا أن المحافظة لن تقف مكتوفة الايدي امام مواجهة أى تعديات واشغالات على حرم الطرق العامة.



وكلف المحافظ رئيس المدينة برفع كفاءة الإنارة بطريق مصر اسيوط وصيانة الأعمدة والبلدورات و الأجزاء المتهالكة من الرصيف.