البترول: وضع البئر الأولى سيميانDT بإنتاج 20 مليون قدم مكعب يوميًا

أعلنت وزارة البترول، عن نجاح شركة رشيد للبترول في وضع البئر الأولى سيميانDT أحد آبار مشروع إنتاج الغاز من المرحلة 9 ب بمنطقة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط بإنتاج مبدئى حوالي 20 مليون قدم مكعب يوميًا على أن يتم زيادة الإنتاج من البئر بعد تقييمه.





كما تم تحريك جهاز الحفر NGT-1 من موقع البئر لبدء عمليات إكمال البئر سكاربDT، وتم استخدام تكنولوجيا حديثة في الحفر أدت لتوفير 8 أيام عمل من الفترة المعتادة لتحريك الحفار وتخفيض التكلفة حوالى 4 ملايين دولار.



