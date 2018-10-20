البترول: وضع البئر الأولى سيميانDT بإنتاج 20 مليون قدم مكعب يوميًا

أعلنت وزارة البترول، عن نجاح شركة رشيد للبترول في وضع البئر الأولى سيميانDT أحد آبار مشروع إنتاج الغاز من المرحلة 9 ب بمنطقة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط بإنتاج مبدئى حوالي 20 مليون قدم مكعب يوميًا على أن يتم زيادة الإنتاج من البئر بعد تقييمه.
كما تم تحريك جهاز الحفر NGT-1 من موقع البئر لبدء عمليات إكمال البئر سكاربDT، وتم استخدام تكنولوجيا حديثة في الحفر أدت لتوفير 8 أيام عمل من الفترة المعتادة لتحريك الحفار وتخفيض التكلفة حوالى 4 ملايين دولار.
وأوضح المهندس صبري الشرقاوي رئيس شركة رشيد للبترول، أن هذه التكنولوجيا الجديدة سيتم تطبيقها في كل آبار المرحلة 9 ب البالغة 8 آبار ما سيؤدي في نهاية برنامج الحفر إلى توفير ملايين الدولارات والوصول بمعدلات الإنتاج الكلية من المشروع إلى حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز و3 آلاف برميل متكثفات يوميًا قبل الموعد المخطط.